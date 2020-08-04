三星計畫關閉中國電腦廠 考慮轉移至越南

據報導，南韓三星電子 (Samsung) 計畫最早於 8 月份中止位於中國的個人電腦 (PC) 生產，並考慮將生產轉移至越南以減少成本，維持 PC 業務的市場競爭力。

三星位於中國蘇州省的工廠，最快本月份關閉，部分設備將轉變為研發中心。該廠已經於 7 月底向員工宣布停產和裁員的計畫。

三星表示，考慮將生產線轉移到越南現有工廠，關閉中國廠是考慮價格競爭力和成本優勢後的決定。

最初，三星蘇州電腦廠成立於 2002 年，是 PC 組裝中心。該工廠所生產的 PC 主要銷往南韓、北美和中國。數據顯示，蘇州廠曾僱用最多 6,500 名員工。不過目前員工人數已縮減至 1,700 名。

研調機構 Gartner 表示，2019 年全球個人電腦出貨量微增 0.6% 至 2.6123 億台。聯想以 24.1% 的市占率位居榜首，惠普以 22.2% 的市占率位居第二。而三星市占僅個位數，低於戴爾和蘋果、宏碁和華碩。

IDC 報告顯示，今年第二季傳統 PC 市場表現良好，全球出貨量年增 11.2% 達到 7230 萬台。報告指出，儘管第二季初曾有物流問題，但供應鏈已經逐漸恢復，此外，疫情間民眾被迫在家工作推升 PC 需求大增，帶動出貨成長。

IDC 行動設備研究經理 Jitesh Ubrani 表示，在家工作和線上上課等帶來強勁需求，也超出預期。但待觀察的是，經濟衰退期間及後疫情時代，遠距與在家上班、上課的需求與高使用率，是否繼續存在。