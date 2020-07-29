傳谷歌正在與三星洽談 推廣谷歌數位助理及Play商店

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 和三星 (Samsung) 正在針對一項重大交易進行討論，這筆交易將使谷歌的軟體系統服務替代三星自家的系統，在三星手機上的表現更加突出。

知情人士指出，此筆交易將為谷歌帶來更多機會接觸三星用戶，並加深推廣谷歌的軟體系統服務，包含 Google Assistant 和 Play 應用程式商店等，這也意味著三星自家的系統服務，例如 Bixby 數位助理服務等，在自家設備上的整合度將會降低。

三星是全球最大的智慧型手機大廠，去年銷售了近 3 億支手機，也是迄今為止美國領先的 Android 手機製造商。在該公司手機使來自谷歌的 Android 作業系統的同時，三星也持續致力於建立自家的軟體生態系統，包括 Bixby 語音助手和 Galaxy 應用商店。

但是，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行期間，行動設備需求的下跌，打擊了三星公司的營收，從而削弱了三星與谷歌之間交易的談判地位。

谷歌發言人表示：「與所有 Android 設備製造商一樣，三星可以自由創建自己的應用程式商店和數位助理。這是 Android 系統平台的強大功能之一。儘管我們定期會與合作夥伴討論改善用戶體驗的方法，但我們沒有計劃改變目前的情況。」

除了三星之外，谷歌也已經與蘋果 (AAPL-US) 達成協議，成為蘋果 Safari 瀏覽器的內置搜索引擎提供商，每年也將支付蘋果數十億美元。

三星發言人在一份聲明中表示：「三星仍然致力於創建我們自己的生態系統和服務。不過，與此同時，三星與谷歌和其他合作夥伴將持續緊密合作，為我們的用戶提供最佳的行動服務體驗。」