PS4玩家好消息！PS5將相容現有週邊

索尼互動娛樂 (SIE) 於 8 月 3 日，在 PlayStation.Blog 公開了 PS4 遊戲控制器與 PS5 主機之間的相容性資訊。

SIE 計畫在今年底的假日季節推出 PS5 主機。而根據 SIE 在 3 日所發布的訊息，現有 PS4 的 DUALSHOCK 4 無線控制器，將無法用於 PS5 遊戲的遊玩。原因在於 PS5 的遊戲軟體，要配合 DualSense 也就是 PS5 無線控制器等的全新技術及功能，才能給玩家們帶來 PS5 的最佳遊戲體驗。

PS5 控制器 (圖片：AFP)

另一方面，由於 PS5 主機可以後方兼容 PS4 的遊戲軟體，當玩家們遊玩 PS4 遊戲時，則是可以在 PS5 主機上頭使用原廠的 DUALSHOCK 4 無線控制器等。

其他原本用於 PS4 的原廠週邊，像是 PlayStation Move 動態控制器、PlayStation VR 射擊控制器、PlayStation VR 頭戴裝置、PlayStation Camera，還有取得原廠授權的第三方手持控制器、賽車方向盤、飛行搖桿等，也都能在 PS5 主機使用。

針對現有的 PlayStation VR 玩家，SIE 也計畫在未來免費提供轉接器，以利在 PS5 主機上頭使用。

另外在音訊設備方面，由 SIE 所推出的無線耳機組，還有其他使用 USB 或耳機插頭介面的第三方音訊設備產品，也都能在 PS5 主機使用。但是 SIE 的「Headset Companion App」，就沒有與 PS5 主機相容。

不過 SIE 也提到，他們不保證所有官方授權產品、或其他第三方產品都能在 PS5 上頭使用。還要看 PS5 及各個遊戲軟體的對應狀況，或請消費者與廠商方面確認。