華碩搶攻智慧醫療商機 發表新穿戴裝置

品牌大廠華碩 (2357-TW) 搶攻智慧醫療商機，今 (4) 日舉辦新品發布會，推出新一代智慧穿戴裝置 ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案，華碩全球副總裁謝明傑表示，華碩智慧醫療服務，結合生理演算法、AI 人工智慧、雲端平台整合、物聯網技術等，將持續擴大與醫療院所合作。

謝明傑表示，華碩智慧醫療解決方案，以健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台為發展主軸，鎖定預防保健與醫療照護應用，提供民眾健康管理與智慧醫療服務，今也發表新一代智慧穿戴裝置。

謝明傑進一步指出，隨著疫情影響，國人對健康管理與智慧醫療關注快速升溫，華碩也針對超音波臨床診斷，推出可攜式超音波解決方案，集合 AI 影像輔助診斷軟體與影像管理平台等，提供各醫療院所與機構的超音波診斷環境建置需求。

華碩近年也陸續與振興醫院簽署 MOU，推動醫療智能平台，並與慈濟醫院開發醫療大數據平台，更二度與桃園醫院簽署 MOU 成立智慧醫療實驗室，強化醫療照護品質。

華碩新一代穿戴裝置 ASUS VivoWatch SP 搭載微電與光學雙感測器，首次加入運動血氧、GPS 感測器、高度氣壓計、身心平衡指數等功能，並具備 14 天電池續航力、iPASS 行動支付、50 公尺防水功能，建議售價則落在新台幣 10990 元。