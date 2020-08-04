統一超搭國旅、三倍券商機 本季業績動能加溫

連鎖超商統一超 (2912-TW) 第二季財報不如市場預期，衝擊股價近期走弱，不過，部分外資出具報告對後市不看淡，法人指出，第三季為國旅出遊旺季，搭配三倍券促銷活動帶動同店成長，第二季應是營運谷底，下半年業績將逐步回升。

由於新冠肺炎衝擊，統一超除了台灣超商本業和統一速達 (宅急便) 維持正成長，不少海內外事業體獲利衰退，第二季營業利益年減 23% 至 25.8 億元，低於法人預期，每股純益 2.44 元，為 5 年來同期新低；上半年稅後純益 50.92 億元，年減 7.39%，每股純益 4.9 元。

展望後市，隨著高溫商機爆發、傳統旺季營運加溫，加上疫情期間加速展店，統一超 6 月以來同店營收已從 4 月衰退回升到 2-3% 成長，且營運有望在下半年持續回升。

統一超全年展店目標為 250-300 家，今年上半年展店數 173 家，速度優於預期，法人指出，加速展店將是支撐長期成長的基礎。

另一方面，統一超轉投資康是美和星巴克 6 月單店日營業額均已較 4-5 月顯著回升，從雙位數下滑收斂，下半年營運動能回穩可期。

須留意的是，統一超過去獲利金雞母菲律賓 7-11 受疫情影響，第二季 10% 店鋪暫停營運，且 70% 店調整營業時間，導致菲律賓 7-11 營收年減逾 30%，並出現虧損狀況，因目前封城延長至 8 月中，法人預期復甦將趨於緩慢。