美西線運價創近10年新高 海運市況先蹲後跳 Q3維持高檔

據上海航交所最新報價，美西線每 FEU 運價已衝上 3167 美元，為 2010 年 8 月以來新高水準，反映貨櫃航運旺季艙位吃緊，業者預期，第三季運價可望維持高檔，法人認為，貨櫃航運景氣上半年已落底，在航商維持穩價不搶量的策略、且新船下水壓力漸減下，產業秩序正向發展。

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 表示，受惠廠商回補庫存、防疫物資運輸，加上航商實施減班計畫所致，歐美長程航線艙位供不應求，即便船公司投入加班船還是一櫃難求，使長程線運價自 6 月中旬以來持續調漲。

由於正值貨櫃航運旺季，近一周美西和美東線艙位利用率皆維持滿載，推升美西線運價一周來每 FEU 大漲 463 美元至 3167 美元，美東線每 FEU 也大漲 226 美元至 3495 美元。

其中，以亞洲出口美國西岸運價比起去年同期，運價漲幅近 1 倍，預期第三季運價可維持在高檔，且海運貨量訂艙需求持續增長。

法人認為，除了美國現貨量明顯回升，亞歐線貨量表現穩定，航線裝載率約達 95%，運價大致持平，預料今年海運業者營運將先蹲後跳，獲利低點落在第一季。

展望後市，據海運諮詢機構 Alphaliner 預估，明年市場需求年增 7%，供給年增 2.9%，屆時供需結構將大幅好轉。