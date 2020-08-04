安碁資訊Q2純益年增逾2成 EPS 1.1元

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 公告第 2 季財報，稅後純益達 1790.9 萬元，季增 12.31%、年增 23.92%，每股純益 1.1 元，上半年稅後純益 3385.5 萬元，年增 1.6%，每股純益 2.07 元。
展望未來，安碁資訊指出，將持續拓展維運技術 (OT) 服務，並著重開發東南亞海外市場。
安碁資訊第 2 季營收 1.82 億元，季增 10.6%、年增 20.76%，毛利率 40.1%，季減 0.15 個百分點、年減 1.03 個百分點，營益率 11.71%，季減 0.08 個百分點、年減 0.81 個百分點，稅後純益 1790.9 萬元，季增 12.31%、年增 23.92%，每股純益 1.1 元。
累計安碁資訊上半年營收達 3.47 億元，年增 27.65%，毛利率 40.17%、年減 2.22 個百分點，營益率 11.74%，年減 1.06 個百分點，稅後純益 3385.5 萬元，年增 1.6%，每股純益 2.07 元。
安碁資訊指出，第 2 季受惠經濟部、交通部、水利署與能源局等，建置資訊分享與分析中心、資訊安全監控中心，推升資安平台建置服務營收較去年同期增加。
展望下半年，安碁資訊表示，將持續拓展維運技術研究與測試，並針對現有 OT 專案，進行可行性分析，規劃部署 OT SOC 監控服務，納入 7x24 嚴密監控，海外布局則仍以東南亞國家優先，目前已與泰國、印尼當地夥伴攜手合作，布建東南亞區域性資安聯盟。