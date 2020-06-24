〈長榮股東會〉海運貨量6月起顯著回升 今年長約運價至少持平或調漲

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (24) 日召開股東常會，董事長張正鏞表示，2-5 月各國鎖國期間，各航線貨量約減少 10-20% 左右，但隨著陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場、亞洲近洋航線的貨量從 6 月起已顯著回升，今年簽訂的長約運價較去年合約調漲或持平。

據 Alphaliner 5 月最新資訊顯示，今年市場新增運力 67.1 萬 TEU，年增加 2.9%，但貨量預估減少 8.8%，閒置運能近 265 萬 TEU，占全球總運能 11.3%，而 2021 年市場預計新增運能 2.8%，貨量增長 6.8%，市場供需差距逐步縮小中。

長榮強調，由於全球經濟仍存在許多不確定性，長約客戶會優先選擇將貨載交付給船期穩定的航運夥伴。

不過，仍須留意的是，因存有第二波疫情擴散疑慮，且主要消費市場有大量的勞工失業，消費能力降低，未來對貨物需求強度，將是市場復甦的重要觀察指標，也將是航運業第四季貨載表現優劣與否的關鍵因素。

據長榮規畫，至 2022 年底共有 63 艘新船 (含自有及租入) 待交付，預計運能將增加 52.9 萬 TEU，長榮說明，隨著這些新船陸續投入，將同步歸還租約到期的長租船，並處分屆齡除役的自有船，進行船隊汰舊升級。