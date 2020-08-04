星展上修我全年GDP估值至0% 估央行年底前利率不動

台灣疫情穩定控制，加上權值股王台積電 (2330-TW) 支撐，星展銀行今 (4) 日出具最新報告指出，台灣經濟已在第 2 季觸底並於第 3 季重啟反彈，因此將全年 GDP 預估值從原先的負 1.0% 上修至 0%，預期中央銀行到今年底前將維持重貼現率 1.125% 不變。

受疫情衝擊，我第 2 季 GDP 降至負 0.73%，是金融海嘯以來最差紀錄，但星展集團認為，台灣在防疫得宜加上科技業高競爭力的支撐下，讓台灣的經濟在 2 季築底，並可望在地 3 季重啟反彈。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣 4 月到 5 月的出口訂單成長率為 1.4%，6 月更進一步反彈至 6.5%，7 月製造業 PMI 也微幅上升至 50.6，創下 4 個月以來首次高於中性水平；另外，從 Google 數據估算，台灣的零售、娛樂等產業已於 7 月恢復正常。

產業部分，權值股王台積電受惠於 5G 與高端計算需求，拍板上調今年的資本支出，加上英特爾 7 奈米技術期程延後、與蘋果的新芯片合作計畫，這些可望讓台積電享有受益利多。

但馬鐵英也提醒，隨著 11 月美國大選逼近，加上美中關係劍拔奴張，可能讓台灣丟掉華為訂單，如果未來美中貿易摩擦升溫，美中進一步擴大對彼此的制裁，恐將進一步傷害參與美中科技供應鏈的科技業。

面對國際第二波疫情來襲，馬鐵英提醒，第二波感染潮對台灣內需影響不大，但要注意的是，如果其他國家因應第二波疫情再度啟動封鎖，尤其是台灣主要出口美國、歐洲與日本等三大市場，合計出口比重高達 3 成，屆時恐將進一步衝擊台灣出口貿易，讓經濟成長在第 4 季進入平緩增長狀態。