〈宏達電拚VR〉取得ARVI VR 3年獨家代理權 搶亞洲密室逃脫市場

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日宣布，與 VR 內容開發商 ARVI VR 擴大合作，取得亞洲 3 年獨家代理權，主要 VR 內容以密室逃脫類型遊戲為主，首波先搶中國、台灣及印度市場。

宏達電企業解決方案副總李文材表示，ARVI VR 為歐美娛樂內容開發新創公司，過去專注拓展歐美市場，宏達電去年開始與 ARVI VR 合作，但內容原本僅授權台灣使用，由於台灣消費者反應佳，雙方決議擴大市場至亞洲地區。

宏達電旗下 VIVELAND VR 虛擬實境樂園中，最受歡迎的是 ARVI VR 所推出的 VR 密室逃脫遊戲，如《拆解核危機》(Mission Sigma)、《消失的聖誕禮物》(Christmas)、《恐懼聖所》(Sanctum)、《賽博叛客》(Cyberpunk) 及《越獄逃生》 (The Prison) 等，李文材指出，與 ARVI VR 合作至今，已推出超過 10 款遊戲，未來每季至少可產出 2 款新作品。

李文材表示，由於 VR 密室逃脫使用的空間小、不需大筆裝潢費，容易取代傳統密室逃脫，加上遊戲內容多元性，容易吸引消費者回流。

李文材說，取得 ARVI VR 亞洲獨家代理權後，將從台灣市場擴展到中國、印度市場，後續也將陸續導入沙烏地阿拉伯聯合大公國、中東的地區。