盤前財經大事搶先讀2020年08月04日

今日操盤前瞻

法說會：台灣大、環球晶、京城銀、聯邦銀

除權息：南寶、寶島科、億光、亞崴、鉅祥、統一證等

繼大立光後 亞光也狀告三星電子侵害鏡頭專利

疫情造成全球封境，但阻止不了台灣光學元件廠商悍衛智慧財產權的決心，亞光副總經理吳淑品昨 (3) 日指出，亞光發現韓國三星電子 (Samsung) 銷售的產品，疑有侵害亞光擁有的鏡頭設計技術專利權，因此已在日本東京提告。閱讀全文...

4 家壽險業 8 月宣告利率再減 149 張保單降息 最低殺到 0.46%

各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，8 月十大壽險中僅國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家公司再度宣布調降宣告利率，其中，國壽調降 142 張台外幣保單，台幣保單利率殺到只剩 0.46%，為全市場最低。閱讀全文...

市場錢滿為患 364 天期定存單得標利率跌破 0.3% 創歷史新低

台灣央行昨 (3) 日公布 8 月 364 天期定期存單開標結果，得標利率跌破 0.3%，僅剩 0.288%，較上月下滑 0.015 個百分點，續創歷史新低，顯示市場開始出現「錢滿為患」，金融機構急尋資金去化管道，不惜壓低利率來搶標。閱讀全文...

美股將創新高？分析師：這兩檔晶片股比蘋果更好

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 近期發布一份報告，看好美股將在數月內再創新高，建議持續持有尖牙股 (FANG)，與此同時，擅長投資科技股的專業基金經理人 Paul Meeks 稱，儘管蘋果是推動今年科技暴漲的領頭羊，但他更看好美光和艾司摩爾。閱讀全文...

警示美國疫情失控 「美元微笑曲線」變成苦笑

美元指數自 3 月高點下跌 10%，尤其在美國第二波疫情升高下，最近幾周跌勢加速，導致理論上的美元微笑曲線趨平，美元貶勢似乎正向美國決策者發出警告，就是必須控制疫情的傳播。閱讀全文...