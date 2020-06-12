〈華邦電股東會〉看記憶體產業景氣 焦佑鈞：審慎不悲觀

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長焦佑鈞指出，雖然總體經濟不樂觀，但今年前 5 月營運表現受疫情影響不大，若消費者出來消費，就可望帶動經濟快速反彈，看產業景氣「審慎不悲觀」；對於華為禁令，短期內營運一定有影響，正爭取其他供應商的市場機會。

焦佑鈞表示，公司產品出現在所有民生用品裡，因此當全球 GDP 成長率不佳時，必然會影響公司生意，從全球主要機構對今年 GDP 的預測約落在 - 4% 至 - 6%，從這個數字看起來非常不樂觀，疫情衝擊已發生在第 1 季、第 2 季。

不過，焦佑鈞指出，雖然總體經濟非常不樂觀，但與公司業績數字無法完全連結，從 1 至 5 月營收表現來看，受疫情影響不大；而各國政府也提出很多景氣刺激措施，消費者目前看起來手中是有錢的，若消費者出來消費，就可望帶動經濟快速反彈，整體而言，看產業景氣「審慎不悲觀」。

焦佑鈞表示，上半年包括遠距教學、在家工作等應用需求均成長，但消費品、汽車應用明顯衰退；一個月前客戶原先認為，Chromebook 需求將維持至第 3 季，但目前看來，可望延續至第 4 季，筆電應用需求動能強勁，汽車應用也有部分廠商開始重新備貨。

華邦電去年第 4 季受到 DRAM 價格下滑衝擊，加上 25 奈米新製程開發成本高二大因素影響，單季營運轉虧，今年第 1 季本業獲利轉盈，但仍須認列業外損失，營運續虧，不過，焦佑鈞說，從新製程開發與良率表現來看，今年會漸入佳境，效益已從本季顯現，第 3 季起應該會更好。

談及美國進一步擴大華為禁令對營運的衝擊，焦佑鈞說，禁令短期內對營運有影響，若原有客戶需求減少，將爭取其他供應商的市場機會，目前還處於銜接過程。

焦佑鈞認為，美國政府嘗試打擊某家供應商時，必然帶給其他供應商機會，美國政府目的是盼美國廠商能抓到機會，全球其他廠商也會極力爭取，不過，而目前華邦電最重要的，就是面對不斷發生的黑天鵝，擁有彈性因應的能力。