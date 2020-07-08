遠端應用需求增 華邦電Q2營收季增1成

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 41.3 億元，月減 3.34%，年增 0.87%；第 2 季受惠遠距教學、在家工作等應用需求成長，帶動營收達 127.53 億元，季增 10.43%，年增 6.17%，為近 3 季高點；上半年營收 243.02 億元，年增 6.13%。

華邦電董事長焦佑鈞日前在股東會上指出，雖然總體經濟不樂觀，但與公司業績數字無法完全連結，從 1 至 5 月營收來看，疫情影響並不大；各國政府也提出很多景氣刺激措施，消費者目前看起來手中有錢，若消費者出來消費，就可望帶動經濟快速反彈，整體而言，看產業景氣「審慎不悲觀」。

焦佑鈞表示，上半年包括遠距教學、在家工作等應用需求均成長，但消費品、汽車應用明顯衰退；一個月前客戶原先認為，Chromebook 需求將維持至第 3 季，但目前看來，可望延續至第 4 季，筆電應用需求動能強勁，汽車應用也有部分廠商開始重新備貨。

華邦電第 1 季本業已開始獲利，但因提列業外損失影響，導致稅後仍虧損 0.87 億元，每股小虧 0.02 元。不過，法人看好，第 2 季在記憶體合約價同步走揚下，營運可望虧轉盈。