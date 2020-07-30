〈遠航掏空案〉第一金明開董事會推派代理董座 新人選三個月內出爐

遠東航空掏空案，牽動公股行庫高層人事版圖，時任合庫金 (5880-TW) 董事長廖燦昌 (現為第一金董座) 請辭獲准，據悉，明天第一金代理董事長擬由金控總經理林謙浩暫代，銀行董事長則由銀行總經理鄭美玲暫代，董座接任人選最快三個月內出爐。

至於時任合庫銀總經理黃伯川 (現為土銀董座)、協理陳世卿 (現為合庫銀總座) 等全遭台北地檢署起訴，其中廖燦昌今午已向財部請辭獲准，黃伯川、陳世卿則尚未有任何表態。

國庫署副署長顏春蘭今 (30) 日證實，廖燦昌今天上午已主動跟財政部遞交辭任書，至於土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿目前尚未表態是否請辭，或是解任相關職務，由於該案已經進入司法階段，將待案情釐清後就相關事證，再做處理。

顏春蘭說，財政部今天上午接獲廖燦昌辭任書後，已於下午 4 點半發函給第一金 (2892-TW)，第一金預計明早召開臨時董事會，推派金控、銀行董座代理人選，代理期限以三個月內為限，新人選預計最快三個月內出爐。

遠航去年底無預警宣布停飛，經北檢介入調查發現，前董座張綱維涉嫌利用中整掏空公司資產，並與時任合庫金董事長廖燦昌合謀非法增貸，經廖燦昌指示時任合庫銀總經理黃伯川、協理陳世卿核貸後，導致合庫銀蒙受呆帳損失，獲利衰退。北檢今天宣布偵查終結，針對廖燦昌等人違法核貸部分予以起訴。