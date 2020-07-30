中國電動車製造商理想汽車今在美上市 籌資11億美元

儘管美中關係趨於緊張，中國汽車製造商理想汽車 (Li Auto Inc.) 仍然會以 LI 的證券代碼，在紐約那斯達克上市，成為自蔚來汽車之後，在美上市的第二家中國電動車製造商。

理想汽車週三 (29 日) 以每股 11.50 美元的價格，發行了 9500 萬股美國存託股份 (ADS)，籌資 11 億美元。據估算，這家總部位於北京的公司充分稀釋後的估值，約為 100 億美元。

理想汽車 IPO 的同時，美國上市的中國公司，正面臨來自美國監管機構的嚴格審查及更嚴格的審計要求，全球兩大經濟體的政治緊張局勢也正在升級。

根據提交文件，理想汽車的主要業務，包括研發、製造和銷售智慧 SUV 車，售價在 21000-70000 美元之間。公司表示，計畫在 2022 年推出一款豪華汽車。

截至 6 月底，理想汽車共銷售約 10400 輛旗艦車型理想 ONE。理想汽車在全中國共有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服務中心，並擁有超過 700 名銷售和服務人員。

據財報數據，理想汽車在 Q2 的淨收入為 19 億元人民幣，較第一季度的 8.5 億元增長 128.6%；毛利率由第 1 季的 8.0% 增至 13.3%；淨虧損則從第 1 季的 7710 萬元略減至 7520 萬元。