疫情重創全球旅遊業 UNWTO：1至5月份損失達3200億美元

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空旅遊業帶來嚴重衝擊，聯合國世界旅遊組織 (UNWTO) 的報告指出，疫情對遊客數和國際旅遊營收造成了巨大的損害，在今年的 1 至 5 月份，國際旅遊營收就損失約 3200 億美元，是金融危機時期的 3 倍多。

報告指出，與 2019 年 5 月份相比，今年 5 月份的防疫封鎖措施，導致國際遊客人數大跌了 98%。今年前 5 個月內遊客人數較去年減少了 56%，國際旅遊營收減少了 3200 億美元，聯合國世界旅遊組織表示：「虧損的幅度是 2009 年全球經融危機時期的三倍多。」

聯合國世界旅遊組織秘書長 Zurab Pololikashvili 表示，最新的數據表明，在安全的情況下盡快重啟旅遊業的重要性。他也表示，國際旅遊業的急劇下跌，將使包括發展中國家在內的數百萬人的生計處於危險之中。「世界每個地區的政府都有雙重責任，除了確保公共衛生的同時，還要保護工作和企業。」Pololikashvili 說道。

國際航空運輸協會 (IATA) 預期，2021 年旅客人數將較 2020 年的低迷增加 62%，但是與 2019 年相比，旅客人數仍將下跌近 30%，全球航空業的客運量要到 2024 年才會恢復到疫情前的水平。IATA 表示，悲觀的復甦前景是基於一些近期趨勢，其中包含美國和發展中經濟體遏止疫情行動緩慢、商務旅遊前景疲弱、以及消費者信心不足。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」