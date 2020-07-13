泰國旅遊協會：泰國下半年近三分之一旅遊業恐將「永久倒閉」

泰國主要以旅遊業作為重要經濟引擎，然而，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的旅遊限制，使得當地旅遊業遭受重創，泰國旅遊協會 (Tourism Council of Thailand) 主席 Chairat Trirattanajarasporn 警告，在今年下半年，泰國將有高達三分之一的旅遊業運營商面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。

Chairat 指出，在許多運營商試圖通過裁撤部分僱員來削減成本後，疫情的影響將在今年第三季變得最為嚴重，但是，在超過一百萬個相關職位遭受裁員後，情況仍然沒有獲得改善。「協會估計，在未來三個月中，泰國將有多達 30% 的與旅遊業相關的業者面臨永久倒閉的風險。」Chairat 說道。

此外，Chairat 也補充表示，部分旅遊業運營商開始轉向出售相關資產來度過難關，例如旅館、渡假村、飯店或禮品店等。但是，由於當地房地產業務也受到經濟危機影響，因此出售這些房屋資產來度過危機的希望仍然渺茫。

Chairat 也表示，協會於上週五 (10 日) 與泰國總理帕拉育 (Prayut Chan-o-cha) 進行了會晤，並提出了五項措施來幫助旅遊業經營者。他指出，這些措施包含提供低於市場利率的貸款、採用旅行泡泡 (Travel Bubble) 計劃創造與各國單一互飛的虛擬走廊以開放國外遊客、提供電費折扣減輕飯店經營者費用成本、將補償金從 6 月延長到 12 月、調降雇主對社會保障基金的繳款從 4% 降低到 1%。

泰國旅遊業協會也預測，在 2020 年，來自外國遊客的營收也將從去年的 2.2 兆泰銖大幅下降至僅約 6,000 億泰銖。