日本6月零售銷售額報年減1.2% 看法上修為「復甦當中」

日本 6 月份的零售業銷售額報 12 兆 2950 億日圓、年減 1.2%，連續 4 個月出現減少。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，汽車銷售不振，還有石油製品價格滑落等都是主因。

日本 2020 年 6 月商業動態統計 (初值) (圖片來源：日本經濟產業省)

由於日本政府在 5 月 25 日的時候，全面解除日本全國的緊急狀態，先前因為外出自肅及店家停業所帶來的影響，也逐漸的走向和緩。加上每人 10 萬日圓的特別定額給付金發放，日本零售業銷售額的減少幅度也從 4 月的年減 13.9%、5 月的年減 12.5%，縮小到 6 月的年減 1.2%，出現明顯改善。

日本零售業銷售額走勢圖 (圖片來源：日本經濟產業省)

日本經濟產業省在看法上，也從前月的「看見止跌現象」，上修為「復甦當中」。

從業種來看，9 個業種當中有 4 個出現衰退。銷售不振的一般汽車銷售額年減 17.2%，受原油價格下挫影響的燃料零售業年減 14.6%。而另一方面，機械器具零售業則是因為空調、冰箱、電腦等的銷售暢旺，銷售額出現年增 15.9% 的佳績，在相隔 4 個月後出現增加。飲料食品業也因為青菜行情走高，還有在家用餐的需求高漲而出現年增 3.0%。

以業態來看，大型零售店的百貨與超市銷售額在合計之後，報 1 兆 6776 億日圓、年減 2.4%。百貨公司的銷售額報 4260 億日圓、年減 18.4%，受肺炎疫情影響，許多活動的規模縮小，還有海外觀光客的消費也出現大幅減少。超市的銷售額報 1 兆 2516 億日圓、年增 4.7%，由於內需增加的緣故，飲料食物銷售暢旺。

便利商店的銷售額報 9596 億日圓、年減 5.1%。雖然客單價有出現增加，但是以商業區及鬧區為主的來客數出現減少，也帶來很大影響。