

◆盤勢分析

1.Fed 公布 7 月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，Fed 主席鮑威爾表示 Fed 根本沒有考慮升息，激勵美股四大指數上揚，週三美股上漲，漲幅介於 0.61 至 2.23％，美股四大指數短期高檔震盪。APPLE 漲 1.92%，AMD 暴漲 12.54%，台積電 ADR 上漲 7.48%。川普政府與柯達簽署價值高達約 7.65 億美元的協議，合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分，促使柯達週三盤中一度飆漲逾 570%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2) 均線：支撐為 12,300 點至 12,400 點，壓力為 13,031 點。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 155 點附近，壓力為 164 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短線醞釀反彈。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創歷史新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意半導體、第三季展望佳、5G、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、金融、內需等。

5. 疫情引爆宅經濟，處理器大廠美商超微（AMD）直接受惠，第二季淨利 1.57 億美元，每股盈餘 0.13 美元，遠高於去年同期淨利 3,500 萬美元。上季營收 19.3 億美元，比去年同期成長 26％，優於超微 4 月預測以及華爾街預估。執行長蘇姿丰於 29 日法人說明會中宣布上修全年財測，看好下半年個人電腦、資料中心、遊戲機的銷售動能續強。2330 台積電、5269 祥碩、3653 健策、3533 嘉澤、8358 金居等超微概念股接單暢旺，下半年營運持續看旺。

6. 晶圓代工大廠 2303 聯電 29 日舉行法人說明會，受惠於無線網路、面板驅動 IC 等 28/22 奈米晶圓代工訂單大增，第二季產能利用率衝上 98％滿載水準，28 奈米營收占比明顯提升，歸屬母公司稅後淨利季增逾 2 倍達 66.81 億元，每股淨利 0.55 元優於預期。

7.iPhone SE 加持，玉晶光（3406）獲利激增，第二季自結獲利為 4.9 億元、比去年同期成長超過 1 倍，EPS 為 4.39 元。不過比起第一季玉晶光有平均單價較高的 i11 鏡片挹注，第二季 SE 鏡片平均單價較低，也讓玉晶光第二季自結稅後獲利 4.9 億元，比首季略低 5.1％。

8. 金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力（5299）公告第二季財報，單季歸屬母公司淨利達 8,698 萬元，改寫歷史新高。法人看好，在 PC 及筆電需求持續暢旺帶動下，杰力第三季業績有望再攀新高。

