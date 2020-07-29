〈財報〉商用飛機交付量大砍近八成 波音Q2營收減25%、淨損24億美元

波音 (Boeing) 週三 (29 日) 公布 2020 年第 2 季財報顯示，作為公司主要業務，波音 Q2 商用飛機交付量較去年同期大減近八成，Q2 營收年減 25%，淨虧損達到 24 億美元。

不甩財報悲觀數據，週三 (29 日) 美股盤前，波音 (BA-US) 上漲 1.26%，至 173 美元

波音盤前股價 (圖：Investing.com)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 118 億美元，年減 25%，Refinitiv 分析師平均預期的 131.6 億美元

淨虧損報 24 億美元，去年同期淨損為 29.4 億美元

每股淨損報 4.2 美元，去年同期每股淨損 5.21 美元，Refinitiv 分析師平均預期每股淨損 2.54 美元

營運現金流報 - 53 億美元，去年同期為 - 5.9 億美元

Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

核心營運虧損報 33.19 億美元，去年核心營運虧損為 37.45 億美元

核心營運虧損率報 - 28.1%，去年核心營運虧損率報 - 23.8%

核心每股淨損 4.79 美元，去年核心 EPS 為 5.82 美元

(圖：波音)

以部門來看：

商用飛機交貨量報 2000 萬台，年減 78%，營收報 16.33 億美元，年減 65%

國防、太空與安全部門營收報 65.88 億美元，幾乎和去年同期持平

全球服務營收報 34.88 億美元，年減 23%

波音第 2 季營運現金流報 - 53 億美元，主要反映疫情和 737 MAX 停飛所導致客機出貨量和服務需求銳減。

波音表示，737 Max 的復產於 5 月展開初期階段，在疫情衝擊航空需求，進一步壓低生產及交付作業的情況下，預計今年剩餘時間將維持較低的生產速度。不過，波音也表示，預計 2022 年初起將 737 的生產率逐步提高到每月 31 架，並因應市場需求持續調高。

其他機種方面，波音預計 2021 年，787 生產率將下滑至每月 6 台，777/777X 綜合生產率將逐步降至每月 2 台，767 和 747 的生產率則未變。

波音商用飛機生產率預期 (圖：波音)

企業看法：

波音總裁兼執行長 Dave Calhoun 表示，將持續採取積極行動，因應新冠肺炎為商業市場帶來的影響。

為了適應商用市場需求急劇下滑，波音表示正在採取相應行動，包含調整商用飛機生產率和降低就業水平。