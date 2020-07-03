彭博：波音747生產 在2年後畫下句點

根據《彭博社》週四 (2 日) 報導，美國波音公司 (BA-US) 將要停產 747 巨無霸機型，747 客機在 1970 年代是帶動海外旅遊風潮的重要功臣，而在那之後的世代交替也開始持續進行。

根據《彭博社》說法，大約在兩年之後，最後一架的波音 747-8，就會從美國西雅圖附近的工廠出貨。

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《路透社》也針對此事向波音公司進行採訪。波音公司負責公關業務的人員在沒有確認《彭博社》的報導作出評論，表示「為了履行與顧客間所簽訂的契約，在平均每個月生產 0.5 架的步調下，將有 2 年以上的生產期間。」

另外該公司也說道：「為了維持生產線的健全，還有因應顧客們的需求，將會繼續作出適當判斷。」

過去在 2016 年的時候，波音公司就曾經對外表示，因為訂單數量減少還有價格方面問題，747 機型有可能停止生產。

然而，在網路購物的普及下，也帶動了物流市場的熱絡發展。美國 UPS(UPS-US) 等物流業者，也在貨機方面出現需求。

波音公司在目前只剩下 15 架的 747 貨機還未交機。其中有 12 架將交機給 UPS，而剩下的幾架仍未決定去處，這也是因為波音和俄羅斯的伏爾加第聶伯集團 (Volga-Dnepr Group) 存在法律糾紛的緣故。

有熟悉業界消息的人士表示，波音為了剩下的這 3 架 747 貨機，已向其他航空公司探詢有無興趣接手。不過波音及 UPS 拒絕作出評論，而伏爾加第聶伯集團則是沒有任何回應。

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