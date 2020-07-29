〈美股早盤〉市場靜待7月Fed決議、科技巨頭聽證會 道瓊小漲逾100點

美國聯準會 (Fed) 將於稍晚公佈最新利率決議，幾乎同一時間，臉書、谷歌等四大科技巨頭執行長將出席反壟斷調查聽證會，週三 (29 日) 美股主要指數全面小漲。

Q2 企業財報狀況

晶片大廠超微 (AMD-US) 早盤上漲逾 11%，居家辦公帶動晶片需求激增，其第 2 季營收優於預期，並上調全年營收預期。另外，通用汽車 (GM-US) 公布第 2 季虧損低於預期，帶動早盤股價走揚。

根據 Refinitiv IBES 數據，在 163 家標普 500 成份股中，有 79.1% 的企業季度獲利預期超出預期低點，遠高於過去 4 季中 59% 的企業均值。

市場等待 Fed 公布 7 月利率決議

美國聯準會 (Fed) 定於台北時間週四 (30 日) 凌晨 2 點公布 7 月貨幣政策決議，市場普遍預計，Fed 將維持利率不變，但仍有足夠空間影響市場。

另外，Fed 週二 28 日) 發布聲明，將原訂於 9 月 30 日到期的 7 項緊急貸款計劃實施期限，延後 3 個月至今年底，以確保流動性措施能持續推動美國經濟自疫情衝擊復甦。市場分析認為，此舉顯示 Fed 對於美國經濟狀況仍感擔憂。

四大科技巨頭反壟斷聽證會即將登場

稍晚，亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet 子公司谷歌 (GOOGL-US) 將於週三午夜接受美國國會議員質詢，並針對反壟斷指控進行辯護。

截至台北時間週三 (29 日)21 時許：

道瓊指數上漲 141.94 點或 0.53%，暫報 26510.39 點

那斯達克上漲 75.16 點或 0.72%，暫報 10477.25 點

標普 500 上漲 13.96 點或 0.43%，暫報 3232.40 點

費半上漲 21.91 點或 1.06%，暫報 2082.31 點

台積電 ADR 上漲 0.69% 至每股 77.45 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.576%

紐約輕原油上漲 0.66% 至每桶 41.31 美元

布蘭特原油上漲 1.02% 至每桶 43.66 美元

黃金上漲 0.57% 至每盎司 1955.60 美元

美元指數下跌 0.09% 至 93.565 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.88%，至 172.34 美元。

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 118 億美元，年減 25%，Refinitiv 分析師平均預期的 131.6 億美元

淨損報 24 億美元，去年同期淨損為 29.4 億美元

每股淨損報 4.2 美元，去年同期每股淨損 5.21 美元，Refinitiv 分析師平均預期每股淨損 2.54 美元

營運現金流報 -53 億美元，去年同期為 -5.9 億美元

Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

核心營運虧損報 33.19 億美元，去年核心營運虧損為 37.45 億美元

核心營運虧損率報 -28.1%，去年核心營運虧損率報 -23.8%

核心每股淨損 4.79 美元，去年核心 EPS 為 5.82 美元

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 1.02%，至 6.96 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收：177.5 億美元，年減 24%，高於分析師預期的 171.2 億美元

淨損：21.8 億美元

LPS： 0.26 美元，慘於去年同期的 0.01 美元

星巴克 (SBUX-US) 早盤上漲 3.83%，至 77.50 美元。

2020 年度 Q3(6 月 28 日止) 財報關鍵數字

營收：42.2 億美元 vs.40.7 億美元 (Refinitiv 調查)

調整後每股虧損：0.46 美元 vs. 每股虧損 0.59 美元 (Refinitiv 調查)

淨損：6.784 億美元

全球同店銷售減少 40%

每日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售庫存月增率報 -2.6%，預期 -2.7%，前值 -6.1%

美國 6 月批發庫存月增率報 -2%，預期 -0.5%，前值 -1.2%

美國 6 月貿易帳報 -706 億美元，前值 -743 億美元

美國批發庫存月增率走勢 圖：Zerohedge)

華爾街分析：

宏利投資 (Manulife Investment) 投資組合經理 Chris Chapman 表示：「聯準會很可能不會宣布任何新消息，此外，鑑於研發中的疫苗數量眾多，人們對潛在疫苗生產感到樂觀。」