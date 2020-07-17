英國航空宣布旗下波音747艦隊全數退役

疫情干擾航空運量下，國際航空集團 (IAG) 旗下英國航空 (British Airways) 週五 (17 日) 宣布，將提前將全數波音 747 艦隊退役。

消息傳出後，截至台北時間週五 (17 日) 晚間 19 時許，IAG 下跌近 2%，暫報 219.64。今年至今，IAG 已下跌約 65％。

國際航空集團股價走勢 (圖：Investing.com)

英國航空發布聲明表示：「因疫情導致旅遊需求下滑，雄偉的「天空皇后」無法再為英國航空提供任何商業服務。」據了解，英國航空原先計劃 2024 年前逐步淘汰「珍寶客機」(Jumbo Jet)，該公司決定將行動提前，退役行動立即生效。

英國航空將轉向其他更現代、更省油的機型，例如空巴 A350 和波音 787，來取代原先由波音 747 負責的航班。

英國航空自 1970 年代起開始啟用波音 747，並在 1989 年 - 1999 年時期交付目前的 747-400 艦隊，最高紀錄時共擁有 57 架波音 747，僅次於日本航空 (Japan Airlines)，如今該機型僅佔航空艦隊約 10％。

在宣布此消息前，澳洲航空 (Qantas Airways) 已率先在 6 月宣布淘汰 6 架波音 747。

英國航空近期警告， 由於航空需求重挫，該公司裁員人數恐高達 1.2 萬人，相當於總員工數的三分之一。

國際航空運輸協會 (IATA) 上月預計，全球航空業將面臨航空史上最糟糕的一年，預計 2020 年航空公司虧損恐高達 843 億美元，客運營收預計降至 2410 億美元，年減率達 60%，且虧損態勢將持續至 2021 年。