聯準會卡普蘭：年底前美國失業率仍會在8%以上

達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週日 (14 日) 表示，雖然未來幾個月美國就業人數將會增加，但年底前失業率仍將維持在 8% 以上的較高水準。

Kaplan 接受媒體採訪時表示，當前的經濟仍在走下坡，但就業將從 6 月、7 月開始取得正成長。儘管如此，年底的失業率他預計仍會在 8% 或更高的水準。

美國失業率 圖片：Fred

Kaplan 此前曾預測，失業率可能會飆升至 20%。但 5 月份美國的失業率，出乎意料地下降到了 13.3%。不過一些專家警告說，由於數字的分類方式，美國的實際失業率，可能比這一數據高出幾個百分點，

聯準會在上週的政策會議上，繼續維持接近零利率的低水準，並預計這一政策將延續至 2022 年，以幫助經濟由大蕭條以來最嚴重的衰退中復甦。

聯準會在 10 日公布的季度經濟評估中，預測今年第 4 季的失業率將降至 9.3%。

隨著疫情嚴重打擊非裔美籍族群，聯準會也表達對經濟危機不平等的關注。儘管 5 月份白人失業率與總體失業率一起下降，但美國黑人的失業率上升至 16.8%。

Kaplan 表示，應該更專注於解決不平等，且這也符合美國的利益。美國人口成長最快的是黑人及西班牙裔，如果這些人無法加快成長速度，美國的成長速度也會變慢。