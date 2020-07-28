第二波疫情打擊經濟 澳洲就業情況惡化

澳洲週二 (28 日) 公布的每週數據顯示，6 月中旬至 7 月中旬就業人數下降了 1.1%，其中最大的降幅來自東南部的維多利亞州，該州正在應對新一輪的冠狀病毒感染。

澳洲統計局 (ABS) 表示，僅在維多利亞州，就業人數就少了 2.2%，原因就在於擔心疫情的復發，而採取進一步的防疫措施。維多利亞州週二發布了 384 例新的 COVID-19 病例，較前一日的 532 例稍有減少。

經濟學家預計，在第二波疫情打擊之下，未來幾週還會有更多的裁員。

加拿大皇家銀行經濟學家 Su-lin Ong 表示，今天公布數據符合就業市場復甦將遇挫折的外界預期，不僅如此，預計本月甚至到 8 月，就還會是負的就業狀況。加拿大皇家銀行目前初步的預測是 - 50000 人。

今天所公布的是一個實驗性質的新數據，與官方的就業數據不同，這是基於澳洲稅務局的薪資支付數據計算的結果。

在過去幾個月中，由於政府在一定程度上控制疫情散布，而且逐步重啟經濟，讓澳洲的就業數據激增。週二的數據顯示，因疫情而失去的約 35% 的職位得以回復。

官方統計顯示，6 月份大約有 1230 萬人就業，較 3 月初經濟開始封鎖時的 1300 萬人大幅下降。澳洲的失業率原本一直穩在 5.2%，在疫情發生後，6 月份躍升至 7.4%。