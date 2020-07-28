台股440漲點全回吐「萬三」曇花一現 跌1點收12586點 成交量創新高

在資金狂潮簇擁下，台股今 (28) 日早盤飆漲逾 440 點，再度寫下 13031.7 點的歷史天價，台積電、聯電、世界皆觸及漲停，不過，高檔獲利了結賣壓也隨之出籠，半導體、電子類股漲幅收斂，聯發科翻黑重挫，傳產為盤面最弱勢族群，終場指數下跌 1.57 點或 0.01%，收在 12586.73 點，萬三行情曇花一現，成交量高達 3432.52 億元，創台股史上新高。

護國神山台積電 ADR 周一收盤暴漲逾 12%，今日續勢上攻，一度衝上漲停板 466.5 元創新天價，但隨即面臨高檔賣壓，漲幅收斂至 2.5%，收在 435 元，二線晶圓廠聯電、世界股價也如坐雲霄飛車，觸及漲停後即走軟。

其他權值股方面，股王大立光股價回神，今上漲 2.5%，收在 3910 元；鴻海也在盤面上表現，終場上漲 0.5%，收 78.4 元；台塑四寶皆下跌逾 1%，其中以南亞跌幅最大；國巨重挫逾 5%；日月光投控、台達電、和泰車、遠東新等皆跌逾 2%。

聯發科今日最高漲到 763 元，逼近歷史新高價，但盤中同步震盪翻黑，且跌幅擴大至 6.6%，收在 680 元。千金股祥碩、矽力 - KY 漲多回檔，皆下跌半根停板；譜瑞 - KY 則逆勢走揚。其他 IC 設計股賣壓也相當沉重，除了揚智打入跌停，力旺、創意跌逾半根停板，金麗科、原相、義隆、聯詠、矽創等跌勢均相當重。