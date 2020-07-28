日盛投顧 2020年7月28號8點28分



◆盤勢分析

1. 美國四大指數全面收高，漲幅介於 + 0.43~+3.23%。其中，高科技指標股表現優異，台積電 ADR(TSM) 上漲 12.65%、高通、美光、APPLE、NVIDIA 漲幅超過 2%，僅 Intel 跌下 2.02% 表現較差。此外，特斯拉上漲 8.65%、聯電 ADR(UMC) 上漲 15.87%、日月光 ADR(ASX) 上漲 5.97%。

2. 近日台積電 ADR 暴衝，帶動周一台股跳空高開，盤中與 2454 聯發科攜手，推升加權指數一度創 12686 歷史新高位。但隨即在資金排擠、居高思危之下，市場買盤逐漸縮手，尾盤台股漲幅收斂，12600 點大關無功而返。終場指數報收 12588.30 點，上漲 284.26 點，漲幅 2.31%。

3.OTC 指數開高走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌 1.72 點，收在 160.64 點，連續兩天收長黑 K 線。目前上方壓力在月線 166.87 點，下方支撐則為季線 153.98 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股衝高震盪，收上影線黑 K 線，再創台股新高價。

(2) 量能：成交量微縮至 2,533.81 元，後續需價漲量增趨勢，較有利多方續攻。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉、MACD 柱狀體由負轉正。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 64.73 億元；外資 + 72.43 億元、投信 - 1.31 億元、自營商 - 6.38 億元。

5. 晶圓代工：Intel 7 奈米進度嚴重落後，上周五台積電 ADR(TSM) 暴衝 9.69%，帶動 2330 台積電周一早盤衝高，盤中強勢漲停，創 424.5 元歷史新天價，推升大盤再刷新高。同時激勵 2303 聯電，收盤爆量上漲 9.87%；5347 世界先進收漲 5.51%；台積電供應鏈 3374 精材、6196 帆宣轉強。

6.IC 設計：外資近期陸續調升 2454 聯發科評等，周一股價突破 700 大關，收高至 728 元；3Q20 步入旺季，配合 Chromebook 需求增溫，2458 義隆電即將挑戰前波高點。3661 世芯 - KY 傳出手握中國 IC 設計廠天津飛騰的 7 奈米伺服器 CPU 大單，周一股價急拉。

7.MLCC：加權指數創高，被動族群股價具低基期優勢，尾盤 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新出量轉強。

8. 操作建議：近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪 (新冠疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高低大幅震盪態勢，但整體中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。近期美國即將進入財報周，台股亦將公布半年報，短線操作可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追風險。

9. 比特幣再衝高 挖礦股本季看旺：比特幣再度站上 1 萬美元，配合（NVIDIA）新款顯示卡將在 9 月推出，由於新產品單價較高，在拉貨點火下，市場資金專注挖礦族群 2377 微星、2376 技嘉、2425 承啟、3515 華擎、6510 撼訊、2465 麗臺、2399 映泰等本季營運看俏。

10. 拉貨轉強 矽晶圓廠營運點火：雖然新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍持續影響全球經濟，但台灣因疫情控制得宜且位居美中地緣政治緩衝地區，半導體生產鏈不僅未受影響，國際大廠轉單效應持續發酵，帶動 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進等晶圓代工廠下半年接單暢旺。先進製程產能滿載並重啟採購，矽晶圓拉貨開始轉旺，下半年營運可望優於預期。法人則看好 6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科等矽晶圓廠下半年接單轉旺，營運提早走出谷底並轉向復甦循環。

