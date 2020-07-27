【開箱文】令人心動破表的高純度「投資級債基金」

投資一定要有「核心配置」、不能全都投入衝勁十足的「衛星配置」，這道理許多人都懂，因為投資就是要「有攻有守」，而「核心配置」就是我們的「守將」，能抵禦市場波動造成的負面衝擊。但在現實中我們卻常發現，市場起伏劇烈時，大家很能理解「沒有核心配置絕對不行」，但當市場氣氛樂觀時，尋找能攻會漲的基金立即變成全民運動，「核心配置」的重要性此時卻又被大家拋在腦後。

不過，NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 是一檔與眾不同的核心配置基金，它聚焦於投資級債，不但績效靚 (註 2)，風險管理亦佳，它讓「核心配置」有了新的定義與個性，無論市場多空，都是不容忽視的投資基本配備。今天就一起來開箱看看這檔基金有哪些迷人、令人心動的關鍵魅力。

心動理由 1：績效靚且報酬風險比超值

無論是核心或衛星配置，投資人都希望能透過基金的主動管理，盡可能累積較多的超額報酬，這檔基金有沒有滿足大家的期望呢？

我們先看看這檔基金的「報酬風險比」。「報酬風險比」愈高，表示基金能在較低風險下、創造較高報酬，這與 CP 值的概念非常相似。如下表所示，NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 的投資 CP 值無論在任何期間都是正值，也較同類型基金更為勝出。

圖一：基金的「報酬風險比」表現 (註 1)

再觀察基金的操作績效，優異表現同樣令人非常有感。相較同類型基金，NN (L)投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 仍具領先之姿，績效排名也多落在同類型基金前四分之一的出色地位。

圖二：基金各期間績效 (%) 表現(註 2)

心動理由 2：高純度美元投資級債，鞏固核心最有力

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 是一檔純度相當高的美元投資級債基金，持債中投資級標的占比 (含現金) 高達 97%(註 3)，因此擁有極強的核心基力，加上 100% 持有美元資產，更能巧妙避開匯率風險。

仔細觀察，這檔基金的「核心穩固力」主要來自美元投資級債的追漲抗跌力。研究資料顯示，過去當美股大跌時 (如科技泡沫、金融海嘯等股災)，投資級債不僅抗跌更常逆勢上漲；而當美股大漲時 (如 2003-2007 年、2009 年的股市多頭)，美投資級債也隨之走揚。

不僅如此，投資級債也受惠全球資金行情甚多。熟悉聯準會動向者非常清楚，聯準會每次出手救市都是直接出手投資級公司債，低利時代下避險資金也是率先流入投資級債，銀彈金援也因此源源不絕，使這檔基金展現更好的鞏固核心收益力。

圖三：聯準會企業債買盤規模 vs 目前企業債購買量 (億美元)(註 4)

心動理由 3：成立超過 20 年，歷經多空循環屹立不搖

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 成立至今已超過 20 年，回顧過往可以發現，此基金在實力堅強投資團隊長期合作管理下，創造持續向上的淨值表現，也歷經數次多空洗禮，經驗老到，基金淨值即使面臨市場大挫，也會有下修的時候，但隨後很快便能成功挑戰前波高點 (見下圖)，展現堅如磐石的成長實力。

圖四：基金淨值 v.s MSCI 世界指數 (註 5)

心動理由 4：核心收益的首選，提供多元級別，便利選擇一次滿足

在台灣愈來愈多民眾擁有非美元資產，對多元貨幣的理財需求也與日俱增，此基金非常貼心地提供美元、南非幣、澳幣等計價幣別，同時也有前收型 (X 級別) 與後收型(Y 級別)，充分滿足投資人各項資產配置需求。

開箱總評：

展望後市，市場投資情緒雖逐漸回穩，但全球疫情仍未完全獲得控制，經濟復甦的不確定性仍在，高純度的 NN (L)投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 能為投資者打造優質收益、並有效抵禦市場波動風險，是作為核心配置、迎接後疫情時代聰明收益的首選。

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註 1：資料來源：Lipper，以 X 美元類股，原幣計算，同類型基金為 Lipper Global Bond USD Corporates；資料日期：2020/06/30。

註 2：資料來源：Lipper，以 X 美元類股，美金計算，同類型基金為 Lipper Global Bond USD Corporates；資料日期：2020/06/30。

註 3：資料來源：NN 投資夥伴；資料日期：2020/05/31。

註 4：資料來源：Bloomberg；資料日期：2020/6/24，野村投信整理。

註 5：資料來源：Bloomberg，美元計價，1998/5/15-2020/5/22。股市修正期間由左至右分別為 1998/7/20-10/5、2000/3/27-2002/10/9、2007/10/31-2009//3/9、2011/5/2-10/4、2015/5/21-2016/2/11、2018/9/21-12/25、2020/2/19-3/23。

投資人申購 NN (L) 系列 Y 股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費 (已反映於相關 Y 股每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。此外，NN (L) 系列基金 Y 股於投資人持有滿 3 年後即「自動轉換為 X 股」，即無需再支付分銷費用。NN (L) 系列基金 Y 股遞延銷售費率：投資時間未滿 1 年 3%； 超過 1 年及未滿 2 年 2%； 超過 2 年及未滿 3 年 1.% ； 3 年以上 0%。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為 NN (L)系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-200700112