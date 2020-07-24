降息挹注有限 上半年青安房貸承作量、金額雙降 年減近3成

儘管中央銀行降息、貸款利率下調，在市場競爭激烈下，導致今年前 6 月「青安貸款」撥貸戶數與金額「雙降」，兩者均比去年同期減少近 3 成；但受惠房市買氣回籠，6 月青安房貸撥貸戶數共 1369 戶、撥貸金額共 66 億元，同步創今年新高。

青安貸款目前共有一段式利率，二段式機動利率與混合式利率三種方案，由於今年受新冠肺炎疫情影響，公股銀行因應央行降息而調降房貸 2 碼，使得青安貸款利率也跌破 1 字頭，目前二段式前 2 年利率只要 0.94%，對口袋不深的首購族而言，頗具吸引力。

根據財政部最新統計，6 月份撥貸戶數共 1369 戶、撥貸金額約 66 億元；但如果進一步看今年前 6 月撥貸戶數與金額仍較去年同期衰退 3 成，其中撥貸戶數共 6318 戶、年減 27.9%，撥貸金額共 281 億元，也比去年同期減少 28.5%。

銀行主管坦言，青安貸款雖因應降息政策而調降利率，但目前幾乎各家銀行都在大搶房貸業務，部分銀行自推專案甚至比青安更誘人，研判應是讓青安貸款撥貸戶數與金額雙降的原因。

財政部表示，由公股銀行承辦的青安貸款，2016 年受惠於貸款利率調降至 1.44%，同時將承作額度拉高為 800 萬元，帶動撥貸金額增加至開辦以來高點 ，累計共 1762 億元。

但後來隨著公民銀行陸續推出優惠房貸，各銀行搶辦房屋優惠自貸方案，青安貸款逐年下降，2018、2019 年撥貸金額均跌破 1000 億元；累計自 2010 年開辦到今年 6 月底止，合計共撥貸 29.6 萬戶，總撥貸總額 1.19 兆元。