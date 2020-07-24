榮運大園物流園區擬斥近26億元開發 明年底完工

榮運 (2607-TW) 今 (24) 日召開法說會，對於市場高度關注的大園物流園區開發計畫，董事長陳義忠透露，目前正積極招商洽談合作中，預計開發金額約 25.72 億元，明年底完工。

陳義忠指出，大園物流園區 2 月 18 日已動土，至昨日工程實際進度為 5.74%，預計明年底完工，此園區設計為全樓層貨櫃車車道進出，倉儲空間約 3.5 萬坪，而辦公室使用面積達 1880 坪，已有幾百家廠商接洽，對此園區的發展「非常看好」。

陳義忠也說明貨櫃倉儲產業市況，由於航商採行海上走廊 (blueway) 減少南北轉運業務，拖運重心轉為較短程的船邊運輸。

目前榮運台中港貨櫃場以服務航商近洋線和兩岸航線為主，有船舶直靠的航商計 10 家，互換艙位航商數 20 家，合計共 30 家。

由於近年國內部分櫃場業務轉型或退出經營，市場競爭已趨於緩和，且作業費率相對穩定，多家航商將於近期轉至旗下的桃園櫃場作業，有利增加櫃場儲量，而營業部門正積極爭取集貨商將拆裝櫃作業移至汐止櫃場，以增加作業量。

陳義忠進一步指出，桃園和汐止貨櫃場建置進口及保稅恆溫倉儲設備，爭取相恆溫業務進儲，有效強化貨櫃場營運績效。

同時，榮運正努力調整業務調派，爭取優質 CY 進出口拖運業務、大型賣場物流拖運業務，而在司機聘用不易的情況下，會視業務及人力狀況，讓部分業務採取委外作業。

另外，陳義忠提到，全球航商運能供過於求，不利於下游貨櫃運輸運費調整，所幸，6 月以來運價回穩。