特斯拉市值或突破數兆美元 能源業務推動下一波成長

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 第二季獲利營收均優於預期，且連續第四季實現獲利。風險投資專家、前臉書高管 Chamath Palihapitiya 則表示，特斯拉未來的成長將不是依靠電動車，而將是可再生能源零件組。他也表示，可再生能源零件組有望使特斯拉市值在未來達到數兆美元。

Palihapitiya 表示，在投資方面，能源領域是未來的焦點，針對電氣化和脫碳，特斯拉一直都是首選。特斯拉未來的成長點將不再是電動車，電動車僅是第一波的成長。

Palihapitiya 認為，人們正在面臨淘汰傳統汽車並轉向電動車的巨大轉變，並以此來為特斯拉進行股價的定價，在這樣的趨勢帶動下，特斯拉因此獲得巨大的市占率，該公司「市值將高達數兆美元」。

在一年前，特斯拉的股價約為 260 美元，如今該公司的價格已超過 1,500 美元。在本月初，特斯拉的市值首次超過豐田，成為世界上最有價值的汽車製造商。特斯拉的市值為 2065 億美元，而豐田為 2020 億美元。截至 23 日，特斯拉的市值為 2953 億美元。

迄今為止，與關鍵的電動車部門相比，特斯拉的能源業務一直處在次要的地位，但該公司執行馬斯克持續在推動相關領域的增長。據特斯拉第二季財報顯示，該公司的能源儲存業務 Megapack 首次實現盈利。馬斯克也表示，從長遠來看，特斯拉能源業務將與拉汽車業務相差不多。

Palihapitiya 也表示，特斯拉在電池組和軟體的使用，將使特斯拉投資者股東們也涉足能源領域，人們可能會生氣、不理解、或試圖退縮，不過都是錯誤的反應。Palihapitiya 認為，特斯拉股票在未來將代表「脫碳」和「可持續性」。