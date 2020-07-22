知情人士：特斯拉柏林超級工廠電動車年產量將達200萬輛

據外媒報導，特斯拉 (TSLA-US) 的歐洲汽車製造目標前景似乎意外樂觀。知情人士表示，特斯拉德國柏林的超級工廠 (Gigafactory) 每年電動車產量可能高達 200 萬輛，是福斯汽車沃爾夫斯堡工廠產量的兩倍以上，後者是目前汽車業最大的汽車生產設施之一。

消息來源指出，特斯拉預計的歐洲電動車市場容量約為 1200 萬輛，若特斯拉每年以 200 萬輛的速度生產，特斯拉將佔據歐洲電動車市場約 16% 的市佔率。

到目前為止，柏林超級工廠的目標是每年生產 50 萬輛汽車的目標進行，不過，由於柏林廠地處廣闊的土地面積，再加上近年來特斯拉的電池技術和製造創新，每年生產 50 萬輛汽車的廠區可能只佔該廠總面積的一小部分。

柏林超級工廠將建在 300 公頃的土地上，意味著該工廠將有足夠的空間來建造其他與製造相關的設施。舉例來說，上海的超級工廠土地面積僅占 86 公頃，但該工廠的 Model 3 和 Model Y 工廠每年可能生產超過 50 萬輛汽車。考慮到這一點，柏林超級工廠年產量 200 萬輛也是有可能的。

柏林超級工廠預計將於明年開始運營，將為當地市場生產 Model Y。這也將使特斯拉在該地區的競爭具有更多的優勢，因為工廠生產的車輛將結合矽谷的技術和德國資深汽車業的工藝製造。

在今年第二季，特斯拉也受到新冠肺炎疫情的衝擊，但是相對其他汽車製造商表現較好，交付量僅衰退 5%。知情人士透露，特斯拉已經告知員工，第三季目標是「創下有史以來最好的交付紀錄」。