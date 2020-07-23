特斯拉連4季獲利 台供應鏈沾光 和大、智伸科營運加溫

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 第二季生產量和交付量、營收和獲利均優於市場預期，激勵股價再走強，市場看好今年可望實現生產目標，國內相關供應鏈包含和大 (1536-TW) 與智伸科 (4551-TW) 等，下半年營運可望有撐。

法人指出，特斯拉第二季交付 9.07 萬台，優於市場預期，展望第三季，由於上海超級工廠產量增加，以及美國加州弗里蒙特工廠的 Model Y 產量提升，加上 5 月與近期陸續調降 Model 3 與基本 Model Y 車型售價，第三季交車數量將創歷史新高。

法人認為，特斯拉第三季交付量有機會超過 11.2 萬台，將創單季新高，並帶動今年生產目標達標，第二季受新冠肺炎疫情的衝擊已明顯緩和。

台廠供應鏈中，和大是特斯拉全車系減速齒輪供應商，營收比重逾 30%，尤其 Model S 和 Model X 減速齒輪組更是和大獨家供應，法人看好，未來和大可望因品質佳具競爭優勢，取得更多的 Model 3 訂單。

隨著特斯拉出貨量增，及其他傳統汽車大廠陸續推出新款電動車，明年電動車有望進入大成長期，持續推升和大營運向上，法人估，和大明年每股純益將回到 2018 年前的逼近 5 元水準。

智伸科合併的旭申科技也是特斯拉供應鏈之一，提供電動馬達零組件，由於旭申科具備對電動車和 Hybrid 車型滲透率較高的優勢，法人認為，此可加快智伸科朝電動車型發展，長線成長可期，今年受疫情影響，每股純益估低於去年，但明年每股純益可望逼近 10 元。