美國7月製造業PMI重回擴張 同服務業PMI創半年新高

IHS Markit 週五 (24 日) 公布 7 月美國採購經理人指數 (PMI) 初值，美國私營企業商業活動在第三季趨於穩定，製造業重回擴張區間，服務業則升至接近 50 景氣分水線，雙雙創下半年新高。

IHS Markit 美國 7 月 PMI 報告：

美國 7 月製造業 PMI 初值報 51.3，高於前值 49.8

美國 7 月服務業 PMI 初值報 49.6，高於前值 47.9

美國 7 月綜合 PMI 初值報 50.0，高於前值 47.9

美國 7 月製造業產出指數初值報 52.1，高於前值 47.5

(圖：IHS Markit)

7 月美國製造業 PMI 自上月的 49.6 升破 50 景氣分水線，Markit 報告指出，產出和新訂單為 5 個月以來首度出現回升，帶動整體產業增長。

儘管 7 月商業活動減幅相對緩和，根據 Markit 報告，由於全美各地疫情復甦，導致需求承壓，7 月服務業新訂單量下滑速度有所提升，服務業 PMI 則小幅升至 49.6。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然 7 月商業活動回穩屬好消息，讓人失望的地方在於增長仍缺乏動能，此外，為了防範疫情，企業的防疫成本正以 7 年來最快速度飆增。

在就業方面，Williamson 進一步表示，雖然近期裁員行動已結束，鑒於當前訂單增速依舊疲軟，企業仍對僱用員工抱持較謹慎態度。