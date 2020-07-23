外資連6買元大台灣50反1近12萬張 續提款台積電1.3萬張

台股今 (23) 日終場下跌 60.23 點，收在 12413.04 點，外資大賣 90.94 億元，創近 18 個交易日以來最大賣超金額，並大舉佈局反向 ETF 元大台灣 50 反 1，連 6 買、共買超近 12 萬張，不過外資轉賣富邦 VIX 2.3 萬張，同時也持續提款台積電 1.3 萬張。

三大法人今日土洋對作，外資大賣 90.94 億元、連 2 賣，投信持續買超 6.18 億元、連 9 買，自營商賣超 49.84 億元，三大法人共賣超 134.5 億元，與外資同創近 18 個交易日以來，賣超金額最大量。

期貨方面，外資減碼多單 2412 口，多單未平倉口數降至 24073 口；投信增持空單 1259 口，空單未平倉口數增至 32243 口；自營商增持多單 2755 口，多單未平倉口數降至 10910 口。

觀察外資買超標的，大舉佈局反向 ETF 元大台灣 50 反 1，買超 6.1 萬張，買超第二為聯電 2.3 萬張，第三為鴻海、買超 1 萬張。PCB 族群持續獲外資青睞，金像電、華通分別獲外資敲進逾 9000 張、4000 張，記憶體廠華邦電、旺宏，及代工廠英業達、緯創也獲外資買超逾 4000 張。

外資賣超方面，賣超富邦 VIX 2.3 萬張最多，第二、三名分別為群創、元大滬深 300 正 2，賣超逾 1.9 萬張，第四台積電，外資連 2 賣、賣超 1.3 萬張。除電子股與 ETF 外，金融族群也成外資狙擊標的，玉山金、兆豐金遭外資提款超過 7000 張，第一金、台新金、中信金也遭賣超超過 4000 張。

法人指出，近來美股重量科技股陸續公布財報，若展望優於預期，有機會帶動台股電子股轉強，目前盤面在中小型個股接棒下，族群維持健康輪動，多頭格局並未改變，但近來美中關係升溫，挑戰高點 12682 點前，短線將面臨震盪整理。