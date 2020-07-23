大立光跛腳拖累 台股下跌60點收12413點

受美中緊張關係升溫影響，亞股普遍走弱，台股今 (23) 日也開低走低，一度跌逾百點，台積電壓回修正，大立光更重挫 4.2% 作收，鴻海除息首日表現也平淡，盤面多頭指標由聯電、聯發科接棒撐盤，多空在 12400 點附近激烈攻防，終場跌幅略微收斂，下跌 60.23 點或 0.48%，收在 12413.04 點，成交值 2255.42 億元。

市場傳，聯電受惠宅經濟急單效應，新晶片訂單湧進，今日股價爆大量直奔漲停價位，創 12 年來新高；鴻海今日則上演除息秀，早盤一度貼息，但隨著資金進場卡位股價翻揚，終場爆量上漲 0.5%，收 82.1 元，緩步邁向填息。

台積電拉回整理，小跌作收；大立光、玉晶光持續遭到狙擊，大跌約半根停板；多數權值股呈現回跌，亞泥重挫逾 3%，台達電、國巨、南亞、台塑化、可成、和泰車皆下跌逾 1%。

高價股部分，由於超微 (AMD) 股價飆漲逾 8%，創歷史新高，帶動合作夥伴祥碩同步走強，收在最高 1810 元，一舉超越矽力 - KY 躍居股后寶座。IC 設計股仍受買盤青睞，聯發科開低走高，終場上漲約 2%，收在 677 元；力旺、創惟、系微、義隆、威盛、敦泰、鈺創等漲勢也相當強勁。

亞洲生技大會正式開展，生技股卻大洗三溫暖，指標股中天、合一攻上漲停後，隨即暴跌逼近跌停，震幅劇烈；即將下櫃轉換在美掛牌 ADS 的亞獅康 - KY，今日股價也經歷跌停又漲停；杏輝開盤跳空漲停秒填息後，但漲幅隨即收斂。