台股驚險守住12400點 三大法人賣超134.5億元

台股今 (23) 日呈現漲多拉回，股王大立光重挫逾 4%，失守 4000 元關卡，指數一度跌逾百點，在聯電及聯發科強力穩盤下，終場跌幅略為收斂，驚險守住 12400 點關卡，三大法人今日合計賣超 134.5 億元。

加權指數終場下跌 60.23 點或 0.48%，收在 12413.04 點，成交值 2255.42 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 90.94 億元；投信買超 6.18 億元，呈現連 9 買；自營商則大幅賣超 49.84 億元，三大法人今日合計賣超 134.5 億元。

台積電今天拉回整理，以 381.5 元小跌作收；大立光、玉晶光持續遭到法人狙擊，下跌半根停板；鴻海今日上演除息秀，早盤股價一度走弱陷貼息窘境，但隨著資金進場卡位，多空交戰後股價翻揚，終場爆量上漲 0.5%，收 82.1 元。

觀察盤面焦點，市場傳出聯電受惠宅經濟急單效應，8 吋及 12 吋廠訂單塞爆，今日股價強勢攻上漲停，創 12 年來新高，總成交量爆出逾 40 萬張。背光模組大廠瑞儀股價也逆勢走揚，收 115.5 元，漲幅達 3.6%，連續 11 個交易日獲法人買超，其中，外資為主力買盤，支撐瑞儀邁向填息之路。

IC 設計股仍為多頭標的，聯發科開低走高，終場上漲約 2%，收在 677 元；力旺、創惟、系微、義隆、敦泰、鈺創等漲勢也不俗。高速傳輸介面晶片廠祥碩今日大漲逾 7%，收在最高 1810 元，超越矽力 - KY 躍居股后。

法人表示，美元指數續跌，國際熱錢回流亞洲，台股短線上延 5 日線上攻，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，接下來，若大型權值股財報表現良好，台股仍有機會挑戰 12682 點歷史高點，投資人可留意美股、企業財報及法說會展望。