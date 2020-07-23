〈台股盤後〉聯發科、鴻海撐盤無力 下跌60點力守5日線

美股周三收紅，但受美中緊張關係升溫影響，台股今 (23) 日電金、傳產權值股大多表現弱勢，台積電陷入修正、股王大立光也重挫逾 4%，加上台塑四寶、國泰金與富邦金等同步走疲，盤面僅由電子權值股鴻海、聯發科撐盤，指數開低走低，一度重挫逾百點，跌破 12400 點，終場下跌 60.23 點，收在 12413.04 點，成交值 2255.42 億元，力守 5 日線。

台股上市族群中，僅機電、電子設備、電通、化工、半導體、觀光指數收紅，其餘均收黑，表現最弱勢的為水泥、其他電子指數，跌幅均超過 3%。

櫃買指數開高走低，終場下跌 0.21 點，收在 166.21 點，失守月線，成交量 637.3 億元。上櫃族群方面，僅電子設備、紡織、化工、電子零組件、資服、生醫指數收紅，其餘均收黑，表現最弱勢為遊戲指數，跌幅 1%，其次為文創族群、跌幅也達 0.93%。

電子權值股方面，台積電遭外資反手轉賣，今日持續陷入回檔修正，開低走低，小跌 0.65%，收在 381.5 元；股王大立光表現最弱勢，重挫逾 4.2%，跌破 4000 元整數關卡，收在 3875 元，摜破 5 日線；鴻海今日除息首日表現平淡，盤中多空拉鋸、走勢震盪，終場小漲 0.48%，收在 82.1 元；聯發科表現相對強勢，早盤開低後，盤中黑翻紅，上漲 1.95%，收在 677 元。

雖然台積電股價回測，但二線晶圓代工廠今日同步走強，由聯電亮燈漲停領軍，茂矽也同樣攻上漲停板，世界先進盤中衝上 98 元、逼近百元關卡，再寫新高價，漢磊也漲逾半根停板。

IC 設計族群由聯發科領軍續強，創惟、通泰、安國、迅捷等多檔個股亮燈漲停，凱柏實業、海德威、旺玖、矽統均漲逾半根停板，敦泰、威盛、義隆、力旺、偉詮電表現也都不俗。

生技族群今日股價劇烈震盪，ABC-KY 上攻漲停，合世、中天、亞獅康 - KY 大漲逾 8%，杏輝、合一也大漲超過 5%，邦特、寶齡富錦、大學光漲幅逾 2%。

法人表示，近來美股重量科技股陸續公布財報，若展望優於預期，有機會帶動台股電子股轉強，目前盤面在中小型個股接棒下，族群維持健康輪動，多頭格局並未改變，但近來美中關係升溫，要挑戰高點 12682 點前，短線恐面臨震盪整理。