【日盛投顧】盤後分析－指數守穩5日線

1. 美中關係惡化，拖累亞股周四普遍呈現回檔，台股早盤開低盤中指數一度回測 5 日線，惟午盤過後跌勢收斂，收盤仍站穩 5 日線之上，成交量較前一交易日增加。盤面資金聚焦晶圓代工、IC 設計、PCB 等族群，終場指數下跌 60.23 點，跌幅 0.48%，收在 12,413.04 點，成交金額為 2,264.53 億元。三大法人合計賣超 134.51 億元：外資賣超 90.87 億元、投信買超 6.19 億元、自營商賣超 49.82 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）量能：指數下跌量小增，若要挑戰 12,682 點歷史高點，成交量必須要再放大。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,249 點) 附近，上檔壓力為 12,682 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口收斂，短線須提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.13%，收在 166.21 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、檢測、IC 設計、PCB、生技、高殖利率股。

晶圓代工、設備、IC 設計、PCB 強勢

1. 晶圓代工：受惠國際熱錢資金持續湧入下，外資持續買進晶圓代工權值股，周四資金買盤集中在 2303 聯電，股價帶量攻上漲停，前一交易日攻上漲停的 5347 世界持續上漲。

2.CCL：受惠 5G 網通產品高速低信號損失材料需求旺盛，加上高階 HDI 材料持續成長，2383 台光電上半年營收年增近一成，創下歷年同期新高水準，股價再創歷史新高，也帶動相關群 6213 聯茂、6274 台燿股價逆勢收紅。

3.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科股價持續創新高，帶動相關 IC 設計族群輪動走強，IP 設計族群 3661 世芯 - KY、3529 力旺股價延續前一交易日續強，另外 6104 創惟攻上漲停，2458 義隆電周四再度出量上漲，另外聯家軍相關 IC 設計公司 3014 聯陽股價再度轉強，收盤站上所有均線之上。

4. 營建資產：新台幣升值效應，資產營建相關個股受到盤面資金青睞，營建股 2520 冠德受惠建案熱賣完銷，股價再創歷史新高；另外資產股部分 2102 泰豐股價再創近 20 年來新高。

5. 操作建議：美中關係惡化再度干擾亞股，台股因國際熱錢回流，短線上仍沿 5 日線盤堅，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿 5 日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。