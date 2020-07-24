〈台股盤前〉提防周末前獲利賣壓 暫難脫整理格局

台股加權指數昨 (23) 日終場下跌 60.23 點，以 12413.04 點作收，成交值維持在 2200 億元之上，今 (24) 日開盤前可觀察到，美股四大指數全面跌，而日韓股開盤後再次陷入震盪整理，法人認為，時逢周五，且法人賣超壓力有升溫跡象，過去 2 周周五都見到獲利賣壓出籠，預料今日行情仍將處於整理格局。

從籌碼面來看，外資昨日賣超 90.94 億元，為連 2 賣，自營商也大幅賣超 49.84 億元，創 2 個半月來單日賣超最多，僅投信買超 6.18 億元，呈現連 9 買，三大法人合計賣超 134.5 億元。

美股方面，由於美國首次申領失業救濟金人數增至 141.6 萬人，高於前一周的 130.7 萬人，是近 4 個月來首增，引發華爾街不安情緒，美股四大指數全面跌，尤其科技股出現拋售潮，蘋果、微軟領跌，使美股道瓊指數下跌 353.51 點或 1.31%，收 26652.33 點，標普 500 指數下跌 40.36 點或 1.23%，收 3235.66 點，那斯達克指數下跌 244.71 點或 2.29%，收 10461.42 點，費城半導體指數下跌 34.46 點或 1.64%，收 2070.97 點。

經濟部發布 6 月工業生產指數 114.47，創同期新高，年增 7.34%，反映半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵等，不過，傳統產業仍呈 2 位數衰退。

供應鏈透露，由於目前 4G 手機仍較 5G 受消費者青睞，品牌廠正衝刺 4G 機種以搶市占，導致聯發科多款 4G 手機晶片一路缺貨到年底；而聯發科也宣布，推出新款 5G 系統單晶片「天璣 720」，鎖定中階市場，已獲華為、小米和 OPPO 等中國手機廠採用。

聯電宣布與益華 (Cadence) 完成 28 奈米 HPC + 製程先進射頻毫米波設計流程認證，可協助晶片客戶搶攻 5G、物聯網和汽車的應用晶片商機，獲外資調高評等。

而超微推出新款 7 奈米 Ryzen 系列桌上型電腦處理器，市場看好祥碩晶片組出貨量將大增，股價超車矽力 - KY，首次登上台股股后。

法人指出，近來美中關係不穩，市場也持續觀望美股財報、美國疫情等不確定因素，預期台股將持續處高檔整理。