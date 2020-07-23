〈亞洲生技大會〉普生展示抗體檢測試劑 有望成為全球第4取證國家

亞洲生技大會實體展覽今 (23) 日登場，檢測試劑廠普生 (4117-TE) 展示三大檢測產品，包括新冠肺炎快篩檢測試劑、新冠肺炎快篩檢測試劑及抗體檢測試劑，其中抗體檢測試劑已送件申請相關認證，可望讓台灣成為全球第 4 個取得國際認證的國家。

普生與高雄醫學大學共同開發全自動化 ELISA 快篩抗體試劑，可同時檢測血清 IgM 及 IgG，24 小時能篩檢 1440 個檢體，已向相關單位申請取得檢體，進行開發、實驗、測試及試量產，並向台灣、美國、歐盟等申請產品認證。

全球新冠肺炎疫情延燒，由於核酸檢測準確度較高，多數國家仍以此檢驗方式為主，而抗體檢測須是民眾已感染 7-14 天後，且體內已經有出現抗體，才知道曾經被感染過，因此有空窗期狀況，但若檢測出體內有抗體，就不必施打疫苗，未來能成為輔助施打疫苗方式。

目前僅有美國、中國及德國等 3 個國家、共 7 件抗體檢測試劑產品，若普生順利取得國際認證後，有望讓台灣成為全球第 4 個取得抗體認證的國家。

其他檢測試劑部分，總經理林孟德表示，與中研院合作的抗原快篩檢測試劑，目前正在臨床試驗，預計 8 月中會有初步結果出爐，若數據正向將會送件申請台灣、歐盟等國家認證。

林孟德表示，目前出貨產品以核酸檢測試劑為主，國家包括印度、印尼、墨西哥、馬來西亞等，每月出貨量約落在 10-20 萬劑，目前正在等待印度的政府大型標案，該政府約釋出 500-600 萬劑，且有當地、韓國等多家業者競標，若順利取得標案，營運有機會再成長。

產能方面，林孟德指出，目前月產能已提升至 80-100 萬劑，最大產能可增加至 160 萬劑。