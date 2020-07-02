〈車市〉二款國產車來勢汹 添旺季銷售動能

6 月台灣新車掛牌數 41386 台，月增 23.4%、年增 8.2%，衝上今年單月新高，除了和泰車 (2207-TW) 旗下 TOYOTA 和 LEXUS 成長幅度高居前 3 名是大贏家，國產車市中仍有亮點，HONDA CR-V 拿下國產 SUV 銷售冠軍，而甫推出 2 周的新款 Ford Kuga，訂單已突破 1500 台優於預期，為國產車銷售增添新活水。

台灣本田表示，6 月品牌總銷量 3214 台創今年以來單月新高，僅次 TOYOTA，主要是因 HONDA CR-V 熱銷 1717 台，占品牌銷量超過 50%，並拿下國產 SUV 銷售冠軍，而 HR-V 銷售也達 868 台，占品牌銷量達 27%，光是此兩款車就占了 HONDA 銷量逼近 80%，是推升銷售的最大功臣。

由於時序已進入車市銷售傳統旺季，台灣本田表示，7 月強打入主 Honda 指定車款即即加碼贈送價值 49800 元的 tokuyo 按摩椅，力拚再搶下一波汰舊換車潮。

福特六和表示，甫於 6 月 17 日正式上市發表的 Ford 全新 The All-New Ford Kuga，上市短短 2 周，訂單已突破 1500 台。

The All-New Ford Kuga 主打台灣車市中型休旅百萬級距中，首見的純正運動跑旅設定，且每款車型編成都挑戰級距中配備最強大、最完整配置，推升 Kuga 6 月掛牌數已達 909 台，在國產同級距中僅次 CR-V 和 NISSAN Kicks 1592 台。

福特六和指出，由於 Kuga 銷售優於預期，將持續與全球供應商夥伴和物流體系積極協調，以加班擴增產能，盡速回應市場的強勁需求。