「亞洲底特律」上半年新車產量減逾4成 全年仍估140萬輛水準

有「亞洲底特律」之稱的泰國，今年上半年的汽車生產台數報 60 萬 6132 輛、年減 43%。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的停工及需求量漸少，影響甚鉅。

泰國工業院 (Federation of Thai Industries，FTI) 週四 (23 日) 公布最新統計數據，2020 上半年的泰國汽車生產年減 43%。針對肺炎疫情所採取的防疫措施，還有新車需求的減少，也使得泰國主要車廠於 4 至 5 月採取暫時停工等措施來因應。這也直接反映在數字上，新車的累計產量較往年水準出現大幅下滑。

泰國工業院原本預估，2020 年的全年新車生產台數將達到 200 萬輛水準，但是在 3、4 月的時候，也陸續下修到 190 萬輛及 140 萬輛水準。

泰國工業院汽車產業部的副總經理兼發言人 Surapong Paisitpattanapong 表示「如果目前狀況持續下去，且沒有發生第二波疫情的話，將會超越 100 萬輛。」仍將全年目標維持在 140 萬輛水準。

泰國是東南亞最大的汽車生產據點，其中有半數銷往東南亞及澳洲等國。

另一方面，豐田汽車 (7203-JP) 的泰國子公司也在 23 日表示，預測 2020 年的泰國新車市場將出現年減 35% 至 66 萬輛，較年初預測的年減 7% 作出大幅下修。

根據該公司所整理的數字，今年 1 至 6 月在泰國市場的新車銷量達 32 萬 8604 輛、年減 37%。在經濟活動嚴重受限的今年 4 月一度出現年減 65% 的大幅下滑，但是 6 月已恢復到年減 33%。

泰國豐田汽車的公司社長菅田道信表示「泰國在這次疫情沒有遭受到鄰近國家般的打擊，情況未如想像般的嚴重。」