東京疫情煞不住！四連休首日366人確診再創新高

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 單日確診再創新高,7 月 23 日 (週四) 又有 366 人的新增確診。東京都知事小池百合子在同日記者會上,也再度呼籲民眾於四連休期間減少外出。

小池百合子在 23 日的記者會表示「366 人是非常大的數字。在這個四連休期間,期盼大家盡可能的減少外出。也希望以不遭受感染、不使人感染,來作為行動上的前提。」大聲向民眾喊話。

東京的單日肺炎確診,首度突破 300 人大關。近 15 天以來,也都連續破百。而截至目前,東京的累計確診也來到 10420 人。

東京單日肺炎確診走勢圖 (截至 2020 年 7 月 22 日) (圖片來源:東京都)

東京 20 到 30 多歲的肺炎確診高達 6 成比例,在各年齡層的分布也有逐漸增加趨勢。確診範圍擴大到東京 23 區以外的其他都市,還有夜店、托兒所、年輕族群的聚餐等,也都出現明顯疫情。

日本從週四 (23 日) 起,迎來四天連休 (7/23 海之日、7/24 運動之日)。還有日本政府為振興觀光的「Go To 旅遊宣傳活動」,也於昨 (22) 日正式上路。但是有鑑於東京近期的疫情惡化,日本政府也在上週臨時宣布,將東京排除在 Go To 旅遊活動的對象之外。所有從東京出發、或以東京為目的地的行程一律取消,也引起日本國內旅遊業的一陣錯愕。

還有小池百合子也在這週連休之前,多次向東京民眾喊話,要求容易遭受感染且轉為重症的高齡族群,在四連休期間應避免不急迫與不必要的外出。

根據《日本放送協會》(NHK) 最新報導,截至日本時間 23 日下午 3 點半,日本國內共有 27695 人確診 (包含機場檢疫等);若加上郵輪確診的乘客、船組員 712 人,則為 28407 人。