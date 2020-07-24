LG Display廣州8.5代OLED面板廠量產

周五 (24 日) 外媒報導指出 LG Display 宣布其在廣州興建的 8.5 代 OLED 面板生產線正式量產。該廠正式量產後，將與位於韓國坡州的 OLED 面板工廠成為 LG Display 的兩大生產基地。

廣州 OLED 工廠目前每月產能為 6 萬片，加上韓國坡州工廠每月 7 萬片的產能，每月總產能達 13 萬片。而廣州工廠的月產能可依照市場需求，由 6 萬片提高至 9 萬片。

LG Display 於 2006 年在廣州興建模組廠，2012 年興建 LCD 面板工廠。這次廣州 8.5 代 OLED 面板生產線是 LG Display 繼模組工廠、LCD 生產線後在廣州建立的第三條生產線，也是其在韓國本土外的首條大尺吋 OLED 面板生產線。

隨著 OLED 陣營的持續擴大，加上 LG Display 廣州 8.5 代 OLED 面板廠的量產，將全面推動 OLED 電視的普及。

資料來源:(AFP)

根據市場調查機構 Omdia 的資料顯示，雖然今年家電市場受到新冠肺炎疫情的影響，但 OLED 電視市場仍持續成長。今年 OLED 電視銷售量預計可達 440 萬台，OLED 電視銷售量將保持穩定成長，預計到 2025 年年度銷售量將突破 1200 萬台。

此外，Omdia 的數據也顯示，2019 年全球電視出貨量為 2.2 億台，其中中國市場的電視出貨量為 7400 萬台，占全球出貨量 33.5%，是全球較大的電視消費市場，預估今年中國市場的電視出貨量占全球比重將達 39.1%。

同時 Omdia 提供的數據也顯示，中國 OLED 電視出貨量呈現成長趨勢，去年中國 OLED 電視出貨量在全球 OLED 電視出貨量比重 6.8%，預估 2022 年出貨量將提高兩倍。

隨著 LG Display 廣州 8.5 代 OLED 工廠正式量產，中國將成為全球第二個 OLED 電視面板生產基地。

另一方面 LG Display 自 2006 年在廣州建立模組工廠，2012 年設 LCD 面板工廠，已使得廣州產業園區形成涵蓋面板上下游的產業群。

