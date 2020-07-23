全球確診病例續增 瑞銀：消費需求+美國大選成支撐經濟兩大支柱

瑞銀全球首席投資總監財富管理 Mark Haefele 表示，儘管國際確診病例持續增加，但預期各國不至於再度實施全國性封鎖，研判政策制定者可能比較傾向採取對經濟破壞較小的措施，控制疫情擴散。

Mark Haefele 進一步指出，目前經濟活動復甦力普遍超過預期，其中消費力可望在防疫期間積壓的需求釋放下成長，美國 4、5 月的零售增幅達 18%，6 月再增 7.5%；歐元區 5 月零售較前月增加 18%，相關支出已接近 2019 年的水平；另外，德國 5 月零售銷售反彈至超越 2019 年的水平，年增幅達到 3.8%。

瑞銀分析，在零售反彈帶動下，生產也可望隨之復甦，美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數已重返 50 之上；6 月的非製造業 ISM 指數也回升至 57.1，重回 2 月份疫情前的水平。另外，中國製造業和非製造業採購經理指數 (PMI) 已連續 4 個月處於 50 以上的擴張區間。

瑞銀指出，另一項重要的復甦指標是亞洲出口改善，亞洲 (日本除外) 出口按季增長約 4%，從出口成長態勢來看，預期疫情過後經濟有望呈現 V 型復甦，預估消費需求將進一步改善，第 3 季亞洲出口和收入增長加快將進一步提振當地景氣。

瑞銀指出，美國總統大選前的政治環境可能為經濟帶來進一步支持，其中民主黨和共和黨為爭取選民支持，均有強烈動力在今年夏季推行進一步的財政刺激。

瑞銀認為，以長期回報角度來看，股票投資仍是目前市場主流，尤其美聯準會明確承諾將支持經濟渡過危機，並表示能夠承受資產價格上漲，因此從市場遠期利率來看，預期聯準會在未來數年都不會輕易升息。

瑞銀表示， 儘管股市持續反彈，但從股票風險溢價角度來看，全球股票相對於債券仍較為便宜，目前位於 1997 年後相對估值的第 10 個百分點。歷史數據顯示，過度的流動性供給將支持股票估值倍數攀升。

