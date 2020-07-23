耶魯學者：消費難以提振 美國經濟正邁向雙底衰退

耶魯大學資深研究員、經濟學家 Stephen Roach 週三 (22 日) 警告，股市的 V 型反彈可能會誤導投資人，而未留意到目前美國經濟將出現雙底衰退 (double-dip recession)。

這位前摩根士丹利亞洲區董事長表示，接下來會復發的不僅是疫情，美國經濟本身也是如此。

雙底衰退又被稱為「W 型衰退」，指在全球經濟已經觸底逐漸回升時，經濟復甦乏力，於不久之後再次探底。Roach 認為，美國這次衰退的原因雖然不尋常，但經濟的收縮恐怕仍循相同的模式，出雙底衰退。

Roach 對美國今年的經濟復甦一直不具信心，在過去幾次發言中，他反覆強調經濟反彈不會自然發生，失業率的急劇上升將加劇消費的下降，復甦有可能非常短暫。

在 2003 年 SARS 期間，Roach 曾經待在中國，他今年 1 月下旬就已向投資人提出警告，應留意疫情爆發可能帶來的全球經濟衝擊。

Roach 以中國為例，認為儘管經濟重新開放，美國的消費者需求仍將面臨考驗。他表示，兩個經濟體都能夠迅速恢復生產，但是要讓消費者需求回升卻沒有那麼容易。

Roach 指出，為了支持美國經濟，援助計畫必不可少，但是長期來看卻是有害的。這可能帶來通貨膨脹，並造成美元暴跌。

在上個月對外發言中，Roach 甚至認為今明兩年美元可能下跌 35%。過去 3 個月，美元累計跌幅超過 5%，Roach 說：「美元正處於長期低迷的初期。」

其他經濟學家也警告，如果美國一直無法控制疫情，那麼雙底衰退的風險將持續上升。

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 認為，美國經濟過早重新開放，加上醫療保健上管理混亂，許多企業被要求再次關閉或至少採取更嚴格的社會疏離措施，這看上去就像是雙底衰退的前景。

IHS Markit 經濟學家在最近的報告中也寫道，包括美國、印度和巴西在內的大國最近 COVID-19 感染率的上升，凸顯了經濟反彈的脆弱性，以及雙底衰退的風險。