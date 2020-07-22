傳中國平安旗下陸金所擬赴美上市 預計募資30億美元

據《路透社》引述消息人士表示，中國平安集團 (2318-HK) 旗下的金融科技公司陸金所，計畫最快在今年於美國掛牌上市，預估可能募資規模將達到 30 億美元。

消息人士表示，陸金所目前正在準備上市申請文件，預計將會由美國銀行、高盛、匯豐、摩根大通、以及瑞銀等投資銀行，共同協助陸金所的赴美上市案。

陸金所成立於 2011 年，最初業務為 P2P 網路借貸，但隨著中國政府對於 P2P 借貸的法規日趨嚴格，目前陸金所已轉型為線上財富管理平台。在 2018 年最新一輪的募資中，陸金所的估值達到 380 億美元。

消息人士指出，此上市案的細節尚未定案，由於近日來美中緊張關係日益加劇，預期將可能對於上市計畫造成影響。

在今年，中國公司透過初級和次級市場，總共募資了 475 億美元，佔了全球發行規模的一半，但由於美國對於中國企業赴美上市的監管日趨嚴格，再加上美中關係的惡化，在中國企業共 237 件的公開發行案中，僅有 6% 是在美國市場募資。

陸金所原先計畫在香港掛牌上市，但由於香港上市委員會針對公司營運模式的合適性，會採取嚴格的審核，導致在香港上市較赴美上市更加困難。

先前香港證交所便以商業模式具有疑慮為理由，拒絕了加密貨幣的挖礦機製造商嘉楠耘智 (Canaan) 及億邦國際 (Ebang) 的上市申請案。

平安集團旗下的另一間金融科技公司金融壹帳通在去年 12 月時，已在美國掛牌上市，募資金額達到 3.12 億美元，目前股價已較上市時上漲了超過兩倍以上。