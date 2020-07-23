景順投信：世事難料 高評級債券展現抗震力

受疫情衝擊，股債皆跌，許多投資人開始憂心債券不再安全，加上低利率將成新常態，景順投信表示，面對千變萬化的投資環境以及低利率的雙重夾擊，投資人需要一個能抵禦低利與風險的金融工具。

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券聚焦於優質發債企業，平均信評為 BBB + 等級 (註一)，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，透過領好息、評級佳、全球選債，來替投資人掌握投資先機。

首先在領好息部分，景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，跟主要成熟國家公債相比，具高評級特色的投資等級企業債券能為投資人提供信用品質較高的保證，且債息也相對具吸引力，因此未來對於投資等級企業債券的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是不確定年代裡攻守兼備的資產配置工具。

資料來源：景順投信

其次為評級佳。根據 Bloomberg 統計，回顧幾次黑天鵝事件像是英國脫歐、川普當選以及新冠疫情中，彭博巴克萊全球投資等級公司債指數表現皆相對平穩，尤其自今年 2 月 24 號至 5 月底新冠疫情期間，代表全球股市及高收益債市的摩根士丹利全球股票指數與彭博巴克萊全球高收益債指數，分別下跌 7.85% 與 6.29%，而全球投資等級企業債指數僅小跌 1.21%，顯示投資等級企業債券能抵抗下跌風險。

至於全球選債方面，景順環球高評級企業債券基金佈局全球且投資標的高度多元分散，以大幅減少非系統風險，任一發債機構的比重不超過 2% 外，目前持有 600 檔債券來自超過 250 家發債機構。截至 5 月底，近 80% 投資在成熟國家、新興國家約佔 18%、現金 3%，一共投資了近 40 個國家，一手掌握全球優質的投資級企業債券。

註一：信評資料截至 2020 年 5 月底。單一債券信評採 S&P, Moody’s, Fitch 中擇優選一; 現金部位則視同為 AAA 最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分; 如 AAA 換算為 1 點積分，BBB - 換算為 10 點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0257