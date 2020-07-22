日本經濟好轉？當局籲別因此掉以輕心

週三 (22 日) 日本內閣辦公室公布 7 月經濟評估表示，7 月份經濟評估整體而言出現好轉，然而，目前日本經濟情勢仍處於嚴峻狀態，且國內疫情狀況尚未平息，呼籲不能掉以輕心。

日本週三 (22 日) 發布 7 月經濟評估報告表示，14 項評估基準中有 6 項出現好轉，其中包含消費者支出、出口、生產製造與公共投資等，整體評估相較 6 月的「極度嚴峻」的評語轉為「嚴峻」，可見經濟正出現好轉的跡象。

除了該報告透露日本經濟出現好轉外，日本央行上週表示，將持續維持利率水準與資產購買規模，為連續 2 個月未更動，市場認為，此訊息透露出日本目前已脫離了最危險的時刻。

日本政府也表示，7 月份的資本支出、企業盈餘、企業破產或就業情況並未出現好轉，由於新冠肺炎疫情影響，就業市場狀況正在惡化，且企業盈餘正在迅速下降，其中企業盈餘衰退的部分原因，還包含了日本國內大雨，包含豐田和其他製造商，都暫停了在日本南部生產廠房的生產進度。

近日東京新確診數量也創了紀錄，日本政府可能會因此推出更嚴格的防疫措施與旅遊限制以免疫情出現二次爆發，日本經濟大臣 Yasutoshi Nishimura 本週表示，近期老人病例正在增加，東京都知事的 Yuriko Koike 正在考慮，通知東京居民在未來即將來臨的四天週末中盡量避免不必要的出遊。